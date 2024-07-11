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Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Eskişehir'in merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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