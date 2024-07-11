Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Eskişehir'in merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.
- Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
- Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı
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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.