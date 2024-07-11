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Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı

Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Başkaya  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı

Tandoğan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınalar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı
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