Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı
Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Tandoğan
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınalar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.