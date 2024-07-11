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Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Başkentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ömer Olcay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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