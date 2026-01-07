Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
