Gündem

Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alper Korkmaz, Adem Koç  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.



