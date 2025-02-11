Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak sigara, tüfek ve tabanca yakalandı
Erzurum'da jandarma ekipleri dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda, gümrük kaçağı 1754 paket sigara, 4 tüfek ve tabanca ele geçirdi.
Erzurum
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve tütün dedektör köpeği Zahir'in yardımıyla ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 1754 paket sigara ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 75 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Ekiplerce yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.