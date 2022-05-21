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Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda terör örgütü PKK'ya yönelik 15 Nisan'da başlatılan Eren Abluka operasyonlarında bugüne kadar Ağrı'da 1, Hakkari'de 6 ve Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.05.2022
Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce terör örgütü PKK'ya yönelik 15 Nisan'da başlatılan Eren Abluka operasyonlarında bugüne kadar 12 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka operasyonlarının, yurt içinde terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkartılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için "ara-bul-yok et" stratejisiyle yürütüldüğü kaydedildi.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı Eren Abluka operasyonlarının Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay'da devam ettiği anımsatıldı.

"1'i turuncu kategoride 12 terörist etkisiz hale getirildi"

Operasyonlarda bugüne kadar aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu Ağrı'da 1, Hakkari'de 6 ve Şırnak'ta 5 olmak üzere 12 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanlarının da tek tek tespit edildiği, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 deponun imha edildiği bilgisi verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda 25 piyade tüfeği, 231 el bombası, 1322 kilogram patlayıcı madde, 29 el yapımı patlayıcı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 8 adet farklı çaplarda top mühimmatı, 3 bin 686 piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Eren Abluka operasyonlarının önümüzdeki günlerde genişleyerek devam edeceği belirtildi.

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