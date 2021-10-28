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Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta jandarma birliklerince düzenlenen Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 28.10.2021
Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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