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Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, Türkiye genelinde eş zamanlı "Zehir" operasyonu başlatıldı. Sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Sertaç Bulur, Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.12.2021
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 76 bin 846 litre sahte/kaçak içki, 14 bin 440 etiket, 126 sahte bandrol ile 260 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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