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Emniyet, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya ve Hollanda'da 7 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya ve Hollanda'da bu ay 6 ton esrar ile 1 ton 271 kilogram kokainin ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.06.2021
Emniyet, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya ve Hollanda'da 7 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu

Ankara

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir."

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