Emniyet, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya ve Hollanda'da 7 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya ve Hollanda'da bu ay 6 ton esrar ile 1 ton 271 kilogram kokainin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.