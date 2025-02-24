Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Adında AK, ışığında istikbal!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 24, 2025
İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor.
Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun. #AdındaAK 🇹🇷 pic.twitter.com/VvPaRLaIr0
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun."
Emine Erdoğan, paylaşımında kongreye ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.