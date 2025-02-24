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Gündem

Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor." ifadesini kullandı.

Duygu Yener  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun."

Emine Erdoğan, paylaşımında kongreye ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

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