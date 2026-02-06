Dolar
43.61
Euro
51.43
Altın
4,861.56
ETH/USDT
1,879.90
BTC/USDT
65,274.00
BIST 100
13,513.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

Koray Taşdemir  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda üç yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldıklarını belirtti.

Hayaller, yuvalar ve umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüznün değil, asrın birlikteliğinin de yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "#TürkiyeminGücüneBak" etiketini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım

Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet