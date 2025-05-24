Emine Erdoğan: Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum
Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin videoya da yer verildi.
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❝Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 24, 2025
Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu https://t.co/H3hT7G7w2J pic.twitter.com/lgGHuVwxFP