Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva
Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan ve 17 Eylül'de Hatay'da açılışı yapılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Geçen yıl, Dünya Kız Çocukları Günü’nde atılan tohumların, bugün Hatay’da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 20, 2024
Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva.
Gönül Elçileri projesi kapsamında… pic.twitter.com/ROb4vastJd