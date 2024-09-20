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Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva

Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gökçe Karaköse  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan ve 17 Eylül'de Hatay'da açılışı yapılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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