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Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasına ilişkin açıklama

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından, "Sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır." açıklaması yapıldı.

Gülsem Adam   | 29.06.2021
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasına ilişkin açıklama

Antalya

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019'da gerçekleştiği öne sürülen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran çocukların babaannelerinin Antalya'nın Finike ilçesindeki torunlarının anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunduğu aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı ve çocuklara psiko-sosyal destek verildiği kaydedilen açıklamada, "Mağdurların Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alınmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleriyle sanıkların 16 Ekim 2020'de tutuklanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, yargılama sürecinde ise delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021'de tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılamaya yapılan itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği kaydedilen açıklamada, yargılama sürecinin başsavcılıkça titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021'de yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir." denildi.

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