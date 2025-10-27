Dolar
41.98
Euro
48.86
Altın
4,068.51
ETH/USDT
4,195.90
BTC/USDT
115,590.00
BIST 100
10,912.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor

Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor

Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet