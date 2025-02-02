Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
2,961.00
BTC/USDT
98,195.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alper Şaşmaz  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde iki deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi
Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı

Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet