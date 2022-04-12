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Edirne'de deposundan tarım arazilerine zift yayılan şirketin faaliyetleri durduruldu

Edirne'de deposundaki sızıntı nedeniyle tarım arazilerine zift yayılan firmanın faaliyetleri durduruldu.

Salih Baran   | 12.04.2022
Edirne'de deposundan tarım arazilerine zift yayılan şirketin faaliyetleri durduruldu

Edirne

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığı belirlenen ve faaliyetleri durdurulan firmaya yönelik idari süreç başlatıldı.

Sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ve büyük bölümü bertaraf edilen zifti temizleme çalışmaları devam ediyor.

Hasanağa köyü yakınlarında geçen hafta 6 Nisan Çarşamba günü ziftin depolandığı havuzda meydana gelen sızıntıyla bölgeye yayılan zift büyük oranda temizlendi. Yüzde 10'luk bir kısımdaki temizleme çalışmaları sürüyor.

Dün sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donan ve akması belli bir noktada duran yaklaşık 1500 ton zift, yarısı ekili 10 dönümlük alana bir hat şeklinde yayılmıştı.

Firmanın ÇED raporu olmadan faaliyette bulunduğu belirlenmiş, toplanan ziftten alınan numune TÜBİTAK'a gönderilmişti. TÜBİTAK'tan gelecek rapor doğrultusunda ziftin bileşenleri ve zarar oranı ortaya çıkacak.






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