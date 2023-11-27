Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yükselen dalgalar, deniz kenarındaki sosyal tesisin çökmesine neden oldu.
Düzce
İlçede dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgara yer yer sağanak da eşlik etti. Rüzgar, Ceneviz Kalesi Plajı'nda şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.
Deniz kenarında bulunan belediyeye ait 2 katlı turistik tesisin büyük bölümü, fırtına ve 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle çöktü.
Betonarme ve ahşap yapıdan oluşan, restoran ve kafe olarak kullanılan tesisteki yıkım havadan görüntülendi.
Akçakoca Belediyesi, geniş çapta zarar oluşan tesiste hasar tespit çalışmaları başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.