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Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yükselen dalgalar, deniz kenarındaki sosyal tesisin çökmesine neden oldu.

Soner Şen, Göksel Cüneyt İğde  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü Fotoğraf: Soner Şen - AA

Düzce

İlçede dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgara yer yer sağanak da eşlik etti. Rüzgar, Ceneviz Kalesi Plajı'nda şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

Deniz kenarında bulunan belediyeye ait 2 katlı turistik tesisin büyük bölümü, fırtına ve 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle çöktü.

Betonarme ve ahşap yapıdan oluşan, restoran ve kafe olarak kullanılan tesisteki yıkım havadan görüntülendi.

Akçakoca Belediyesi, geniş çapta zarar oluşan tesiste hasar tespit çalışmaları başlattı.

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