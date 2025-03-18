Dünyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri
Dünyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri
Ankara
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Türk Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
- Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Anma törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Büyükelçilik personelleri ve Bağdat'taki Türk kurum temsilcileriyle Türkmen toplumunun temsilcileri katıldı.
Burada konuşma yapan İnan, "Türk tarihinin en anlamlı ve ihtişamlı direniş destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü dost ve kardeş Irak'ta idrak etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. 110 yıl önce Çanakkale'de sergilenen kararlılık milli mücadelenin temelini atmıştır." dedi.
Çanakkale ruhunun sadece bir zaferin sembolü değil, aynı zamanda Türk milletinin savaşta ve barışta ahlaki değerlere bağlılığının ifadesi olduğunu söyleyen İnan, yurdun dört yanından gelen vatan evlatlarının cesaret ve dirayetle dünyaya meydan okuduğu yer olan Çanakkale'nin vatan ve milletin birliği için canlarını feda eden isimsiz kahramanların emaneti olduğunu ifade etti.
Büyükelçi İnan, sözlerine şöyle devam etti:
"Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan destansı mücadeleyi ve Türk milletinin vatan sevgisini, hürriyet ve bağımsızlık tutkusunu bu yıl 104. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşımızla ölümsüzleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır dediği İstiklal Marşı'nda Türk ulusunun neye inandığını ve uğruna mücadele ettiğini anlatmıştır."
Tören sonrası AA muhabirine konuşan İnan, Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın kabulü gibi iki önemli tarihi, Türkiye tarihi açısından çok önemli ve kritik yer olan Bağdat'ta idrak etmenin ve şehitleri minnet ve rahmetle yad etmenin gururu içerisinde olduklarını söyledi.
Çin
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Pekin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Kaan Gülerce konuşma yaptı.
Büyükelçi Musa, Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinde kaleme aldığını belirterek, "Elbette, her milletin istiklalinin timsali olan bir milli marşı mevcuttur. Ancak işgal güçlerine karşı milletin yekvücut bağımsızlık mücadelesi verdiği bir ortamda ve her mısrası gözyaşlarıyla kabul edilen bir başka marş muhtemelen yoktur." diye konuştu.
İstiklal Marşı'nın milletin ve devletin var olma mücadelesi verdiği bir dönemde yalnızca cephedeki askerin zafere olan inancını artırmakla kalmadığını, kısa sürede ulusal bağımsızlık yönündeki azim ve kararlılığın ortak sesi haline geldiğini ifade eden Musa, "Mehmet Akif'in milletine armağan ettiği İstiklal Marşı, bugün yurdun her köşesinde ve dünyada Türk bayrağının dalgalandığı her noktada ilk günkü coşkuyla okunmaktadır." ifadesini kullandı.
Musa, Çanakkale'deki deniz ve akabindeki kara zaferlerinin de İstiklal Harbi'ni ve Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdeleyen birer destan olduğunu vurgulayarak, "18 Mart 1915, Türk'ün vatanını fethetme hülyasıyla Çanakkale Boğazı'na girmeye çalışan dönemin kudretli donanmalarının beklemedikleri muazzam bir direnişe boyun eğerek ağır kayıplarla çekilmek zorunda bırakıldıkları gündür." değerlendirmesinde bulundu.
Türk ordusunun Çanakkale'de, Akif'in deyimiyle, "tek dişi kalmış canavarın" "hayasızca akınını" durdurmayı başardığının altını çizen Musa, "Anadolu'yu bu millete ebediyen yurt yapanları, Kurtuluş Savaşı'nda mucizelere imza atanları, 15 Temmuz'da tanklara karşı yürüyenleri ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.
"Şehitlerimizi saygı ve şükranla yad ediyoruz"
Albay Gülerce de konuşmasında, tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları'nın, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğini, en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğini gösterdiğini belirtti.
Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev kabul eden 7'sinden 70'ine kadın, erkek tüm Anadolu insanının bu zaferden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşı'nı başlattıklarını ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduklarını hatırlatan Gülerce, "Kahramanları 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.' diyerek takdir eden Büyük Önder Atatürk ile aynı duyguları paylaşan bizler, şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla yad ediyoruz." diye konuştu.
Azerbaycan
Türk Şehitliği'nde törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Büyükelçi Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.
Şehitlik anı defterini imzalayan Akgün, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Akgün ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.
Bakü Türk Eğitim Kurumlarında program düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu söyledi.
Tarihin kendilerine vatanın bedelinin ancak büyük bir mücadeleyle ödenebileceğini gösterdiğini belirten Akgün, Çanakkale'de omuz omuza çarpışan kahramanların, bağımsızlığın sarsılmaz temellerini atarken, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik mirası bıraktığını anlattı.
Akgün, Çanakkale'de kazanılan zaferin Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilham verdiğini belirterek, "Çanakkale'de gösterilen direniş ruhu, bugün de bizlere yol göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, ecdadımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkarak, barış, huzur ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.
Gençlere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:
"Çanakkale'de mücadele eden gençler, vatanları uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda ettiler. Onların idealleri, fedakarlıkları ve kararlılıkları, sizlerin ellerinde yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek birer meşale olarak yanmaya devam edecek. Tarihimizi iyi öğrenmeli, bu büyük fedakarlıklardan ilham alarak ülkemizi daha ileriye taşımalısınız. Çanakkale ruhunu anlamak, sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle dolu bir gelecek inşa etmek demektir."
Vatan için canlarını feda eden kahramanların ve hayatta olmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte, şiirler ve türküler seslendirildi.
Yunanistan
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, askeri ataşeler ve diplomatik misyon üyelerinin katıldığı tören, şehitlik anıtı önündeki saygı duruşu ile başladı.
Törende konuşan Büyükelçi Erciyes, Pire'deki Türk şehitliğinin, 1859'da, Atina ve Pire’de vefat eden Türklerin defnedilmesi için Müslüman mezarlığı olarak kurulduğunu, 1890'da ise mülkiyetinin Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti’ne verildiğini hatırlattı.
Erciyes, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda esir düşüp Atina’ya getirilen ve burada vefat eden birçok kahraman Türk askerinin buraya defnedilmesiyle mezarlığın şehitlik özelliği kazandığını aktararak, şunları kaydetti:
"Buna rağmen yıllar boyu Yunanistan tapu kayıtlarında mülkiyeti 'belirsiz' olarak geçen Atina Pire Şehitliğimizin mülkiyetini, uzun bir hukuki sürecin ardından geçtiğimiz yıl devletimiz adına tescil ettirdik. Bundan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz."
Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin yokluklar içinde verdiği destansı direniş ve kahramanlığın simgesi olduğunu vurgulayan Erciyes, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de harp dehası ve üstün liderlik özellikleriyle, bir ulusun kaderini değiştirecek şekilde, tarih sahnesine Çanakkale'de çıkmıştır." diye konuştu.
Erciyes, Türk milletinin, Çanakkale'de vatan topraklarını ve istiklalini insanüstü bir fedakârlık ve kahramanlıkla savunduğuna dikkati çekerek, "Çanakkale ruhu dediğimiz bu vatan savunması, Aziz Milletimizin inancı, imanı ve azmi ile her tehdidin her mücadelenin üstesinden gelebileceğinin ifadesidir. Aziz milletimizin Çanakkale’deki istiklal mücadelesi tüm mazlum milletlere de umut olmuştur." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin geçmişte savaştığı ülkelerle bugün samimiyetle işbirliği yapma iradesine sahip olduğunu belirten Erciyes, Türk diplomasisinin, bu anlayışla, barış, istikrar, refah ve kalkınmanın hakim olduğu bir dünya için çalıştığını dile getirdi.
Konuşmanın ardından şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.
Pire Türk Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra, 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi. Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve burada ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyeti kazandı.
Rusya
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen programa Büyükelçi Tanju Bilgiç, elçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Bilgiç, yaptığı konuşmada, 110 yıl önce Çanakkale'de işgal güçlerine karşı verilen mücadelenin dünya tarihi ve Türk halkı için büyük sonuçları olduğunu kaydederek, "Türk milleti, Çanakkale zaferiyle en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya duyurmuş oldu." dedi.
Türk milletinin Çanakkale'de yazdığı destanla 1. Dünya Savaşı'nın tüm gidişatını ve dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini dile getiren Bilgiç, Avrupa devletlerinin Gelibolu’da yaşadığı hezimetin 1. Dünya Savaşı’nın uzamasına ve hesapta olmayan bir dönemin başlamasına yol açtığını söyledi.
Bilgiç, 18 Mart’ın aynı zamanda şehitleri anma günü olduğunu da anımsatarak, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi'nin Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, tümü şehit düşen 57. Alay ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale'de tarihi baştan yazdığını ifade etti.
Türk milletinin özgürce yaşadığı vatanın her karış toprağının diyetini kanıyla ve canıyla ödemeye devam ettiğini vurgulayan Bilgiç, "Bize düşen görev büyük bir kahramanlıkla ve cesaretle yazılan bu tarihimize sahip çıkmak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmemektir." diye konuştu.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğamiral Ahmet İşci de adını 18 Mart zaferinden almış “TCG 18 Mart” denizaltısında hayatının üçte birini geçirdiğini bildirdi.
İşci, 1915’teki zaferin mimarisinin Fatih Sultan Mehmet’e kadar dayandığına işaret ederek, Çanakkale Zaferi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’nda yaşadığı zor bir dönemde gerçekleştiğini kaydetti.
O dönemde kendilerini kudretli sayan Fransız ve İngilizlerin, Türk savunmasını kolayca susturarak boğazı geçebileceği düşüncesine sahip olduğunu ifade eden İşci, topçu Seyit Onbaşı’nın azmi ve Nusret gemisinden dökülen mayın hattını düşmanın hesaba katamadığını anlattı.
İşci, Çanakkale kahramanlarının ülkeyi emanet ettiği gençlerin milli uçağını ve milli gemisini ürettiğini vurgulayarak, “Kanaatimce bu zaferden alınan derslerin en önemlisi milli güvenlik anlayışımızı geliştirmemiz ve hayatın her alanında muasır medeniyet seviyesine çıkılmasının gerekliliğidir.” şeklinde konuştu.
Etkinlikte, Moskova’daki Türk kadınları tarafından kurulan “Koro Harmoni”, Çanakkale Zaferi ve kahramanlıklar üzerine türküler seslendirdi.
Belçika
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar'ın ev sahipliğindeki törene, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, askeri ve diplomatik erkan ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Şehitler için saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törende konuşan Çakar, "Bugün, tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü ve İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yılını anmak için bir araya geldik." dedi.
Çanakkale'nin yalnızca bir savaşın adı olmadığına işaret eden Çakar, Türk milletinin Çanakkale'de azim, cesaret ve vatan sevgisini bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi.
Çakar, "Çanakkale Geçilmez" sözünün Türk milletinin kahramanlığının ve fedakarlığının en büyük nişanesi olduğunu vurguladı.
Çanakkale'nin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da habercisi olduğuna dikkati çeken Çakar, "Çanakkale'de yanan bağımsızlık ateşi 1923'te Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır." diye konuştu.
Çakar, "Çanakkale'de vatanı, bağımsızlığı ve istikbali için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yansıtan İstiklal Marşı'nın kabulünün de 104'üncü yılını andıklarını belirten Çakar, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı eşsiz eserin Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını, sarsılmaz iradesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ortaya koyduğunu anlattı.
Çakar, "Korkma diye başlayan marşımız sadece bir şiir değil, milletimizin asla boyun eğmeyeceğinin, esareti kabul etmeyeceğinin bir ifadesidir ve milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının bir nişanesi olarak ebediyen yaşayacaktır." dedi.
Askeri Ataşe Yarbay Ramazan Türkmen'in Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili konuşmasıyla devam eden tören, Ahmed Albayrak ve Melek Sultan Güzle'nin İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından son buldu.
Pakistan
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistanlı yetkililer ve birçok davetli katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitlerin ruhu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Neziroğlu, Türk tarihinin kahramanlık, fedakarlık ve sarsılmaz bir inançla yazıldığını vurgulayarak Çanakkale Zaferi'nin, bu tarihteki en görkemli sayfalardan biri olduğunu belirtti.
"Çanakkale, bir milletin yeniden doğuşunun adıdır." diyen Neziroğlu, Türk milletinin küresel emperyalizme geçit vermediğinin altını çizdi.
Neziroğlu, Türkiye'nin her zaman dostlarına sadık olduğuna dikkati çekerek Kurtuluş Savaşı'ndaki desteğinden ötürü Pakistan halkına teşekkür etti.
Büyükelçi Neziroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra vatan için şehit düşen tüm kahramanları rahmetle andı.
Gürcistan
Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Orbay, 18 Mart 1915'te vatan savunması için canı pahasına göğsünü siper eden Mehmetçiğin kahramanlığı ve cesaretinden doğan Çanakkale ruhunun, dört yıl sonra 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türk milletinin manevi gücünün de temeli olduğunu anlattı.
Törende, terör örgütleri tarafından şehit edilen Türk diplomatlarını da andıklarını ifade eden Orbay, "Diplomatlarımız ve ailelerine yönelik saldırılar nedeniyle 41 diplomatımız şehit edilmiştir. Bu menfur saldırılar yalnızca şehitlerimizin kıymetli hayatlarına değil, dünya barışı ve insanlığın ortak değerlerine de kastetmiştir." dedi.
Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğünü kaydeden Orbay, "Maalesef Türkiye, tarihi boyunca, yurt içinde ve dışında menfur terör saldırılarıyla mücadele etmiştir. Ülke bütünlüğümüze, milli birlik ruhuna ve egemenliğimize yönelik bu tehditlerle nereden ve kimden gelirse gelsin kararlılıkla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u da andıklarını belirten Orbay, "Cesur halkımızın yazdığı kahramanlık destanı İstiklal Marşı'mızla vücut bulmuştur." ifadesini kullandı.
Orbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim ki, bestesi ve güftesiyle İstiklal Marşı'mız kadar insanın ruhunun derinliklerine işleyen bir marşı dinlemedim. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını anlatan, en zorlu günlerde milletimize cesaret ve moral kaynağı olan İstiklal Marşı'mız, en kıymetli ortak değerlerimizdendir."
Programda, şiirler ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.