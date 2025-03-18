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İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Yüz Onun" teması belirlendi.

18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti

Ankara

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

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