Dolar
29.94
Euro
32.79
Altın
2,033.94
ETH/USDT
2,289.70
BTC/USDT
46,544.00
BIST 100
7,794.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos için Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiye 1 ay 26 gün hapis cezası

İstanbul Aile Mahkemesi dosyasına sunması gereken raporu bir yıl boyunca teslim etmeyen bilirkişiye, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 ay 26 günlük hapis cezası verildi.

Başak Akbulut Yazar  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiye 1 ay 26 gün hapis cezası

İstanbul

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, B.S, 3 Aralık 2022'de İstanbul Aile Mahkemesince bir dosyaya bilirkişi olarak atandı ancak bu kişi, hazırlaması gereken raporu zamanında mahkemeye teslim etmedi.

Davanın taraflarından A.B'nin avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu bilirkişi hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açıldı.

Aleyhindeki dava kapsamında savunma yapan B.S, eşinin kanser tedavisinin sürmesi nedeniyle işlerinde gecikme yaşandığını ve en kısa sürede evrakı teslim edeceğini belirtti. Sanık, mahkeme sürecinde de evrakı, bir yıla yakın süre geçmesine rağmen dava dosyasına sunmadı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye, ilgili İstanbul Aile Mahkemesince 10 Temmuz 2023'te ihtarda bulunulduğunu hatırlatarak, teslim edilmeyen evrakla ilgili "görevi ihmal" suçunun oluştuğuna hükmetti.

Mahkeme, "görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak" suçundan sanığı 1 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.

Sanığın geçmişte kasti bir suç işlemediğini dikkate alan mahkeme, bu hükmün açıklanmasını beş yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.

"Bilirkişi, haklı bir nedeni varsa bunu bildirmeli"

Dava ve bilirkişilik göreviyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan avukat Aykut Bayrakcı, bilirkişilerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişi Yönetmeliğine göre faaliyet gösterdiğine vurgu yaparak, bilirkişinin görevi kabulden kaçınması için haklı bir nedeni varsa, bir hafta içinde bunu bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan uyarıya rağmen raporu zamanında hazırlayıp sunamayan bilirkişilerin davada taraf olan şahısların mağduriyetine yol açtığını da aktaran Bayrakcı, ihmalde bulunan kişinin Türk Ceza Kanunu'nda tanımlı, "görevi ihmal" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceği ve bilirkişi listesinden çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, valilere seslendi: Ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor
Tekirdağ'da kar etkili oluyor
Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Turizm sektörü 2024'e yarıyıl tatili rezervasyonlarıyla hızlı başladı
Aydın'da viyadük için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi öldü

Benzer haberler

Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiye 1 ay 26 gün hapis cezası

Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiye 1 ay 26 gün hapis cezası

ABD'deki Epstein dava dosyalarının dördüncü bölümü kamuoyuna açıklandı

Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar

Hakem Halil Umut Meler'i darbeden sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak

Hakem Halil Umut Meler'i darbeden sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
Uzmanlar, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasındaki delillerini güçlü buluyor

Uzmanlar, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasındaki delillerini güçlü buluyor
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylara ulaşıldı

"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylara ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet