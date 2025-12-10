Dolar
Dünya, Fransa'da Lafarge davası

Eski çalışanı, Lafarge'ın terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olduğunu söyledi

Fransız çimento firması Lafarge'ı şikayet eden Suriyeli eski çalışanı H, firmanın eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont da dahil tüm yönetimin, terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olduğunu savundu.

Esra Taşkın  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Eski çalışanı, Lafarge'ın terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olduğunu söyledi

Paris

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, firmanın Suriye'deki çimento fabrikasında görev alan eski çalışanları dinlendi.

Lafarge'ı 2016'da şikayet eden firmanın Suriyeli eski çalışanı H, "DEAŞ, temmuzda (2014) bizimkine yakın bir çimento fabrikasını bombaladı." dedi.

Ardından 2 meslektaşıyla Lafarge'ın çimento fabrikasından çıktıklarını söyleyen H, "Meslektaşlarımdan, 19 Eylül'de (2014) fabrikanın DEAŞ tarafından saldırıya uğradığını öğrendim." ifadesini kullandı.

H, firmanın kamyonlarının geçişini sağlamak için terör örgütü DEAŞ ile ödeme yapmak için anlaştığına değinerek, bunu konu alan bir belgeyi e-posta ile o dönem firmanın yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) eski CEO'su Frederic Jolibois'e gönderdiğini aktardı.

Terör örgütlerine yapılan ödemeleri saklamak için Lafarge'ın bir "mekanizma kurduğunu" söyleyen H, "Bruno Lafont'tan yerel yönetime kadar (Lafarge'da) tüm yönetim, terör örgütlerine yönelik ödemelerden haberdardı." ifadesini kullandı.

"Yolun üzerinde patlayıcıların gömülü olduğunu gördük"

Firmanın eski çalışanı K, fabrikaya giderken geçtikleri yol hakkında, "Yolun üzerinde patlayıcıların gömülü olduğunu gördük." dedi.

Bir dönem fabrikaya giden yolun kapalı olduğunu dile getiren K, bu yolda 1 hafta boyunca aynı noktada, iç savaşta öldürülen bir kişinin cesedini gördüklerini anlattı.

K, yolda başına ne geleceğini bilmediği için evinden her çıktığında ailesine veda ettiğini belirterek, firma yönetiminin çalışanlarına Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde yaşamaları için baskı kurduğunu söyledi.

"Değişmeyen tek şey kaçırılmalardı"

Firmanın eski çalışanı J, firma ile evleri arasındaki yol üzerinde devrik Beşşar Esed rejimi ve farklı terör örgütlerine ait kontrol noktaları bulunduğunu belirtti.

J, firma çalışanlarının bu yolda yaşadığı zorluklara değinerek, "Üzerimiz aranıyordu ve haraçlara tabi tutuluyorduk." diye konuştu.

Bölgedeki kontrol noktalarında sürekli çatışmaların yaşandığını aktaran J, "Değişmeyen tek şey kaçırılmalardı." ifadesini kullandı.

J, DEAŞ tarafından kaçırıldığını ve sorguya tabi tutulduğunu dile getirerek, burada psikolojik baskıya maruz kaldıklarını kaydetti.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

