logo
Gündem

Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor

Kars ve Ardahan’da dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma ve kırağı oluşurken, Ağrı Dağı’nın eteklerindeki köyler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Hüseyin Yıldız  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Ağrı Dağı'nda etkili olan yağış nedeniyle kar altında kalan köyler, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki köyler de kar altında kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecenin altına düştüğü bölgedeki köyler, dronla görüntülendi.

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu.

Birçok sulak alanın donduğu, dev buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, Kars Belediyesi ekipleri çatılardaki buzları kırarak temizliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14,5 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

TOKİ, geçen yıl vatandaşlardan gelen 1 milyona yakın soruyu yanıtladı
Basın İlan Kurumu 65 yıldır sektöre "can suyu" olmaya devam ediyor
İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli
Doğu Anadolu'da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak
