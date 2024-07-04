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DMM, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
DMM, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığına sunulan, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde, "Hakim ve savcılara 25-30 bin arasında ek zam verilmesine ilişkin düzenleme"nin bulunmadığı belirtildi.

"15 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir" hükmünün, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 106. maddesinde yer alan mevcut bir düzenleme olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, bu kapsamda yeni bir düzenlemenin getirilmediği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, Yargıtay ve Danıştay üyelerine 40 bin, birinci sınıf hakim ve savcılar için ise 15 bin gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek zam düzenlemesi 11 Ekim 2023'te Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitlik ilkesine aykırı' olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. Yargı Paketi ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda bu bölümde Yargıtay ve Danıştay üyelerine yönelik ek tazminatla ilgili gösterge rakamı da 15 bin olarak belirlenmiştir."

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