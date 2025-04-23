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DMM, "AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) büyük deprem beklediği için "tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdığı" iddiasını yalanladı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
DMM, "AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasının halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyon olduğu belirtildi.

"AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi 'büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle 'acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir." ifadeleri kullanılan açıklamada, resmi bilgilendirmelerin yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapıldığı hatırlatılarak, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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