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Diyarbakır'da 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Cankut Taşdan   | 17.04.2022
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın' Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timlerinden 650 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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