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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze'de her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Gazze'de okul ve kamplara sığınan ailelere her gün sıcak yemek ikramında bulunduklarını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze'de her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Elimizle, dilimizle, kalbimizle Filistin'in yanındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak katil İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına acil insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki bölgelerde okullara, kamplara sığınan ailelere her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor, insani yardım dağıtımı gerçekleştiriyoruz."

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