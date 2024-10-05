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Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM Genel Kurulunu bilgilendireceği oturum 8 Ekim Salı günü yapılacak.

Gökçe Karaköse  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek

İstanbul

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlar Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında milletvekillerini, İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesi, TBMM Genel Kurulunun 8 Ekim Salı günkü birleşiminde yapılacak.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

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