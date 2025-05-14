Dolar
38.77
Euro
43.35
Altın
3,180.55
ETH/USDT
2,602.70
BTC/USDT
103,397.00
BIST 100
9,701.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Kıbrıs Özel Temsilcisi" kararının, "AB’nin iç meselesi" olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından “Kıbrıs Özel Temsilcisi” atanması kararının, "Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Büşranur Keskinkılıç  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Kıbrıs Özel Temsilcisi" kararının, "AB’nin iç meselesi" olduğunu söyledi

Ankara

Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararının, "AB’nin iç meselesi" olarak değerlendirildiğini belirterek, AB'nin 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek "Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini" ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Keçeli ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin soruya yanıtında şunları kaydetti:

"Aradan geçen sürede Kıbrıs meselesine ilişkin olarak münhasıran Rum tarafının tutum ve iddialarını savunagelen AB’nin söz konusu tarafgir yaklaşımının son dönemde daha da pekiştiğini gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan, söz konusu yetkilinin, Rum tarafını, Kıbrıs Adası’ndaki gerçekleri artık kabullenmeye sevk etmesini ve bu şekilde Rumların, ileride girişilebilecek yeni bir müzakere sürecinin bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Kıbrıs Özel Temsilcisi" kararının, "AB’nin iç meselesi" olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'ya geldi
Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi
Türkiye, Libya'daki askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi

Benzer haberler

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Kıbrıs Özel Temsilcisi" kararının, "AB’nin iç meselesi" olduğunu söyledi

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Kıbrıs Özel Temsilcisi" kararının, "AB’nin iç meselesi" olduğunu söyledi

KKTC heyetinden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ziyaret

KKTC'de vefat eden İngiliz turistin bağışlanan karaciğeri Antalya'da hayat kurtardı

Kayıp şehit kadının kalıntıları 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi

Kayıp şehit kadının kalıntıları 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi
KKTC ve Türkiye'den ortak deprem tatbikatı

KKTC ve Türkiye'den ortak deprem tatbikatı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rum devletinin Kıbrıs Cumhuriyeti gibi tanınmasıdır

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rum devletinin Kıbrıs Cumhuriyeti gibi tanınmasıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet