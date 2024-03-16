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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 10. yılına ilişkin, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadıklarını, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini yinelediklerini bildirdi.

Büşranur Koca  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz

Ankara

Bakanlıktan "Kırım’ın yasa dışı ilhakının 10. yılı" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündeminde tutmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz." görüşü paylaşıldı.

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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz
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