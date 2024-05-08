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Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağının, İstanbul Havalimanı'nda pistten çekilme çalışmaları devam ediyor.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: (Gazze'ye) Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını açıkladı.

Faruk Hanedar  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: (Gazze'ye) Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı

İstanbul

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

"Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda." diyen Keçeli, 1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." ifadelerini kullandı.

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