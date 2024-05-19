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Dünya

İsrailli Bakan, Hizbullah'ın saldırılarını durdurmaması halinde Güney Lübnan'ı işgal etmekle tehdit etti

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durmaması halinde Güney Lübnan'ı yeniden işgal etme tehdidinde bulundu.

Zein Khalil, Mehmet Nuri Uçar  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
İsrailli Bakan, Hizbullah'ın saldırılarını durdurmaması halinde Güney Lübnan'ı işgal etmekle tehdit etti

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz." diyen Smotrich, şunları söyledi:

"Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı."

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

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