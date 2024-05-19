Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe takım kafilesi, Galatasaray derbisi için RAMS Park’a giriş yapıyor. Fenerbahçe takım kafilesi, Galatasaray derbisi için RAMS Park’a giriş yapıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: UNRWA'ya yönelik siyasi suikast çabası boşa çıktı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail tarafından UNRWA'ya yönelik siyasi suikast çabalarının boşa çıktığını ve ona karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Laith Al-jnaidi, Hamdi Yıldız  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: UNRWA'ya yönelik siyasi suikast çabası boşa çıktı

Amman

Başkent Amman'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Safedi, Gazze'de durumun henüz felaket olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Safedi, UNRWA'nın rolünden vazgeçilemeyeceğini yada da ha başka bir kurumla değişiminin mümkün olmadığını vurguladı.

UNRWA'nın önemine işaret eden Safedi, "UNRWA'ya yönelik suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı ve siyasi olarak UNRWA'ya yönelik suikast girişimi de başarısız oldu." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında söz alan Lazzarini, Gazze'deki insani duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'ne yardımlar damla damla ulaşıyor, halkın yarısı yollarda ve göç etmeye mecbur. Yarım milyon insan da yıkık evlerde yaşıyor, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ya da güneyinde insanların gidebileceği güvenli bir yer yok. UNRWA'nın 198 görevlisi savaş sırasında öldürüldü, 160 merkezimiz tamamen yıkıldı ya da kısmi olarak hasar gördü."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün sembolü olmuştur
Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrailli Bakan, Hizbullah'ın saldırılarını durdurmaması halinde Güney Lübnan'ı işgal etmekle tehdit etti

İsrailli Bakan, Hizbullah'ın saldırılarını durdurmaması halinde Güney Lübnan'ı işgal etmekle tehdit etti

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: UNRWA'ya yönelik siyasi suikast çabası boşa çıktı

İsrail'in 226 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

İsrailli göstericiler, erken seçim talebiyle Kudüs'ün girişini trafiğe kapattı

İsrailli göstericiler, erken seçim talebiyle Kudüs'ün girişini trafiğe kapattı
Gazze'deki hükümet: İsrail, sınır kapılarını kapatarak 3 bin yardım tırının Gazze'ye girişini engelledi

Gazze'deki hükümet: İsrail, sınır kapılarını kapatarak 3 bin yardım tırının Gazze'ye girişini engelledi
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan: Savaşın sonunda Hamas değil, İsrail hükümeti çökecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan: Savaşın sonunda Hamas değil, İsrail hükümeti çökecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet