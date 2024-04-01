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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Gazze'deki Şifa Hastanesinden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının son 6 ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır." ifadesine yer verilerek, bu suçları işleyen herkesin yargılanacağı ve suçların işlenmesine göz yumanların isimlerinin tarihe birer kara leke olarak geçeceği belirtildi.

"Gazze'deki Şifa Hastanesinden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, insanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmanın uluslararası camianın görevi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanının açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.


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