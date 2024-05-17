Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
Diyarbakır/Siirt/Edirne
Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri düzenledikleri yürüyüş ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, Öğrenci Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yakup Kaya, ABD ve Avrupa'da birçok üniversitede Gazze'ye destek eylemlerinin devam ettiğini söyledi.
Vicdan sahibi öğrencilerle beraber olduklarını ifade eden Kaya, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.
Kaya, aylardır devam eden saldırıların soykırım olduğunu belirterek, açlıktan, gıdasızlıktan dolayı insanların mağduriyet yaşadığını ifade etti.
Konuşmaların ardından katılımcılar bir süre oturma eylemi yaptı.
Siirt Üniversitesi
Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, öğrenci topluluklarının desteğiyle Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenciler, 5 günlük nöbetin son gününde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
SİÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadıl Aygan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve üniversitelerde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için öğrenci toplulukları öncülüğünde başlatılan çadır nöbetine akademisyenler olarak destek verdiklerini söyledi.
Bugün sona erecek "Gazze Obası" nöbetine katılanlara teşekkür eden Aygan, şunları kaydetti:
"İsrail çocuk, kadın demeden insanlık dışı katliam yürütüyor. Bu katliamlara ses çıkarmak, hayır demek bir insanlık görevi haline gelmiştir. Sadece Müslüman olmanın ötesinde insan olmanın bir gereği haline gelmiş. Öğrencilerimiz Gazze Obası temalı nöbet başlattı. Duyarlılık gösterdiler. 5 gündür süren bu etkinlikleri organize eden öğrencilerle gurur duyuyoruz. Bizler de akademisyenler olarak bu zulme son verilmesini bekliyoruz."
Siirt Genç İHH Sorumlusu Barış Berat Butur da öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılarak, kurulan çadırlarda nöbet tutarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.
Trakya Üniversitesi
Balkan Yerleşkesi girişine kurdukları alanı Türk ve Filistin bayraklarıyla donatan öğrenciler, İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların fotoğraflarını sergileyip yaşanan zulme dikkati çekiyor.
Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayan öğrenciler, ders saatlerine göre gece gündüz demeden çadır alanında bekliyor.
TÜ İlahiyat Fakültesi öğrenicisi ve Rumeli Gençlik Topluluğu Başkanı Yusuf Sakallı, AA muhabirine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının aylardır sürdüğünü söyledi.
Üniversite öğrenci olarak Gazze halkının yanında olduklarını belirten Sakallı, "Gazze'ye destek olmak için nöbetteyiz. Arkadaşlarımız ve hocalarımız sağ olsun destek veriyorlar. Gazze'de vahim bir durum yaşanıyor, saldırıların bir an önce durması lazım. Gazze'de insanlık suçu yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden herkesi öldürüyorlar. Böyle bir durum kabul edilemez. Buna 'dur' demek için biz de Edirne'den, Türkiye'den sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kuzey Makedonya vatandaşı Sabir Salai ise Gazze için insanlık nöbeti tuttuklarını ifade etti.
Saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Salai, "Katil İsrail tarafından insanlar öldürülüyor ve soykırım uygulanıyor. Bu saldırıların durması lazım. Biz burada nöbet tutarak bir protesto eylemi yapıyoruz. İnşallah bir an yaşanan acılar sona erer." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.