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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırıları Gazzeli sporcuların geleceklerini karartıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazzeli birçok atlet ve sporcunun kariyerlerinde ilerlemesini imkansız hale getiriyor.

Irmak Akcan, Ayşe İrem Tiryaki, Emre Aşıkçı  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
İsrail'in saldırıları Gazzeli sporcuların geleceklerini karartıyor

İstanbul

AA muhabirine konuşan vücut geliştirme sporcusu Hamza İbrahim, "Geleceğim sanki yok edilmiş gibi. Benim tek umudum, Gazze'nin yeniden inşasından sonraki 20 yıl." dedi.

Geleceğinin harap edildiğini kaydeden İbrahim, Gazze'de hayatta kalırken eğitim, kariyer veya hobilere zaman ayırma gibi hayaller kuramadığını aktardı.

İbrahim, eğitimi ve hayatının geri kalanını devam ettirebilmek adına Gazze'den ayrılmak için her fırsatı değerlendirmeyi planladığını dile getirerek, "Memleketimi saran yıkım ve belirsizliğin ortasında ileriye dönük bir yol arayışı önceliğim haline geldi." diye konuştu.

Her şeyin daha da kötüye gittiği gün 7 Ekim

Gazze'deki durumun 7 Ekim 2023 sonrası ciddi bir şekilde kötüleştiğini vurgulayan İbrahim, güvenli bölge ilan edilen yerlerdeki insanların bile saldırılarda hayatını kaybettiklerini, bu insanlardan birinin ise en yakın arkadaşı Muhammed Hamo olduğunu aktardı.

İbrahim, saldırılardan önce hayatında spor ve atletizmin önemli yerler kapladığını ancak saldırılar sonrasında İsrail'in gıda, temiz su ve ilaçların Gazze'ye girişini engellemesinden dolayı sadece hayatta kalmanın bile zorlaştığına dikkati çekti.

Sahalar artık sığınak haline geldi

Abdullah Masala adlı bir başka Gazzeli sporcu ise AA muhabirine, 12 yaşından beri basketbol oynadığını ve saldırılar öncesi çocuklara basketbol koçluğu yaptığını söyledi.

Hayatının 7 Ekim sonrası tamamen değiştiğini kaydeden Masala, "Uygun tesisler olmadığı için antrenman yapmak imkansız hale geldi ve Gazze'de antrenman yapacak yerlerin olmaması ve güvenlik endişeleri nedeniyle müsabakalar durdu.” dedi.

Masala, Gazze'de insanlar yakınlarını kaybederken "çatışmaların sona ermesi için dua etmekten başka bir şey yapılamayan bir çaresizlik ortamının" oluştuğunu belirtti.

İsrail’in saldırılarında evini, arkadaşlarını ve ailesini kaybettiğini söyleyen Masala, "Kaybımız çok büyük. Beni eğiten antrenörüm bile şu anda yaralı ve Mısır'da tedavi görüyor." diye konuştu.

Masala, "Bir zamanlar eğlence yerleri olan sahalar ve kulüpler, artık evlerini kaybedenler için sığınak haline geldi. Bu, katlanmak zorunda olduğumuz acı bir gerçek." diye konuştu.

Öncelik sağ kurtulmak

Gazzeli kadın basketbol oyuncusu Aseel Al-Balawi ise saldırılardan önce haftada 3 kez sıkı antrenman yaptığını dile getirerek, "Gazze'deki durum spor faaliyetlerini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Saldırılar nedeniyle çadırlarda yaşayan pek çok bölge sakini için egzersiz yapacak alan yok." dedi.

Tüm zorluklara rağmen aktif kalmaya çalıştığının altını çizen Al-Balawi, önceliğinin saldırılardan sağ kurtulmak olduğunu söyledi.

Al-Balawi, "Güvende olduğum zaman önceliğim tekrar egzersiz yapmaya dönmek olacak. Fiziksel aktivite benim için her zaman gerginlik ve stresten kurtulmanın bir yolu olmuştur ve hala en sevdiğim hobilerimden biridir." yorumunu yaptı.

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