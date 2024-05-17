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Dünya

BM: Operasyonların bağımsızlığına saygı duyulması halinde Gazze'de geçici limana katkı sağlayacağız

Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım operasyonlarının bağımsızlığına saygı duyulması koşuluyla ABD'nin Gazze'deki geçici liman projesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Şerife Çetin  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
BM: Operasyonların bağımsızlığına saygı duyulması halinde Gazze'de geçici limana katkı sağlayacağız

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Geçici limanın Gazze'de çok büyük boyuttaki ihtiyaçların karşılanması için mevcut kara yolu geçişlerine takviye sağlayabileceğinin altını çizen Haq, "Geçici liman, kara yoluyla hiçbir geçiş noktasına alternatif sağlamayı amaçlamıyor." dedi.

Haq, aylar süren müzakerelerin ardından BM'nin geçici limana gelen yardımların kabulü ve dağıtımına katı sağlama kararı aldığını belirterek, insani yardım operasyonlarının bağımsızlığına saygı duyulması koşuluyla bunun yapılacağını bildirdi.

Buraya gelecek yardımların tamamen insani yardım olacağını kaydeden Haq, söz konusu yardımların bazı ülkeler ve insani yardım örgütleri tarafından sağlandığını ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu anımsatan Haq, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki güvenlik durumunun ise insani yardım dağıtımını engellemeye devam ettiğini söyledi.

Haq, "6-15 Mayıs tarihleri arasında Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan toplam 33 yardım tırı geçiş yaptı. Bir günde değil 9 günde 33 yardım tırı." diyerek, hala yakıtın da çok kısıtlı olduğunu kaydetti.

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