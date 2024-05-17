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Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 43 gemi ile 27 limanın ziyaret edileceğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edilecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

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