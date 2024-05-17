Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 43 gemi ile 27 limanın ziyaret edileceğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edilecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edilecektir. Tüm halkımız davetlidir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/w3ZP1eDK4p— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2024