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Dışişleri Bakanlığı: Başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ihlal eden saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." denildi.

Mustafa Deveci  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Dışişleri Bakanlığı: Başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ihlal eden saldırılar kabul edilemez

Ankara

Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail Hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz." denildi.

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