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Dünya

Binden fazla fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin korumasındaki binden fazla fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı"nın üçüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Enes Canlı  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Binden fazla fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yazılı açıklamasına göre, 1142 Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'yı Yahudi yerleşimcilerden korumak için gönüllü nöbet tutan ve "murabıta" diye isimlendirilen bazı Filistinli kadın aktivistler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Yahudilerin Harem-i Şerif'e girdiği ve çıktığı yollarda tekbir getirerek yerleşimcilere tepki gösterdi.

İsrail polisi, güç kullanarak Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada arbede yaşandı. İsrail polisi iki Filistinli kadını gözaltına aldı.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Sukot Bayramı'nın ikinci günü olan dün, 859 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini bildirmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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