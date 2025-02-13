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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirterek, yaralılara acil şifa diledi.

Can Efesoy  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Münih kentinde bugün yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

Münih'teki saldırı

Münih'te bugün bir aracın işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında kalabalığın arasına dalması sebebiyle 28 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından aracı kullanan 24 yaşındaki Afgan sığınmacı gözaltına alınmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirerek, "Burada bir Afganistanlı fail insanları ağır şekilde yaraladı. Bu, müsamaha gösteremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir." demişti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu kaydetmişti.

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