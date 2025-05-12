Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'nın fesih kararının geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı konuşmada "(PKK'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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