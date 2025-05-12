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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. TFF 1.Lig'te şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'nın fesih kararının geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum

Ekip  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'nın fesih kararının geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı konuşmada "(PKK'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'nın fesih kararının geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum
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