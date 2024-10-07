Dışişleri Bakanı Fidan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kişiliği, çizgisi ve duruşu ile örnek teşkil eden, kıymetli dava ve devlet adamı Sayın Recai Kutan'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Kişiliği, çizgisi ve duruşu ile örnek teşkil eden, kıymetli dava ve devlet adamı Sayın Recai Kutan’a yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) October 7, 2024