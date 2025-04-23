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Dışişleri Bakanı Fidan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tuğba Altun  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ankara

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

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Fidan, paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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