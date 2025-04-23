Dışişleri Bakanı Fidan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fidan, paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) April 23, 2025
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve…