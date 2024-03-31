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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun gelecek dönemde bu konuyla ilgili yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

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