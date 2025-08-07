Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.

