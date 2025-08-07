Dolar
40.64
Euro
47.47
Altın
3,384.96
ETH/USDT
3,843.70
BTC/USDT
116,233.00
BIST 100
11,018.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. -VTR-
logo
Gündem

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Duyğu Avunduk  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Demir için Merkez Camisi önünde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı eski milletvekilleri, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Demir'in cenazesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kıldırdığı namazın ardından, Turalıuşağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

22, 23. ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 64 yaşında Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Filistin'e Destek Platformu 9 Ağustos'ta Gazze için yürüyecek
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Benzer haberler

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi

Sis Dağı Yaylası doğaseverlerin gözdesi oldu

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir vefat etti

Bordo-mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi

Bordo-mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi
Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan küçük Miran, Diyarbakır'daki tedaviyle hayata tutundu

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan küçük Miran, Diyarbakır'daki tedaviyle hayata tutundu
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 130 ülkeye 929 milyon 980 bin dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 130 ülkeye 929 milyon 980 bin dolarlık ihracat yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet