“TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında, TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemiyle İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştiriliyor. “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirilecek. TCG Anadolu'dan yayındayız.
Ekonomi

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlarda fındık kurutma mesaisi başladı

Karadeniz’in en önemli ekonomik ürünlerinden fındık, yeni sezondaki hasadın ardından üreticiler tarafından Karadeniz Sahil Yolu’ndaki kaldırımlarda kurutuluyor.

Hatice Diler  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlarda fındık kurutma mesaisi başladı Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Trabzon'da hasat sonrası çuvallarla topladıkları ürünlerini kurutmak zorunda olan bazı üreticiler, düz bir zemin arayışına Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlarda çözüm buldu.

Yaş olarak toplanan fındığı zaman geçmeden kurutulması için kaldırımlara seren ve kurdukları çadırlarda bekleyişe başlayan üreticiler, ürünün zarar görmemesi için zaman zaman tırmık ve küreklerle havalandırma işlemi yapıyor.

Yomra ilçesinde yaşayan Hüseyin Paslı, AA muhabirine, kurutma işlemini biran önce tamamlayıp diğer bahçe işleriyle ilgilenmeyi planladığını söyledi.

Fındık kurutma mesaisinde diğer üreticilerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Paslı, "Arkadaşlarla idare ediyoruz. Ben onun ürünlerini gözetliyorum, o benimkileri gözetliyor. Ben aşağı gelirken o yukarı çıkıyor, o yukarı çıkacakken ben aşağı iniyorum." diye konuştu.

Arsin sahil şeridindeki kaldırıma ürünlerini kurutmak için getiren Hakan Gürsoy ise hava şartları nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirterek, "Köylerde yağmur yağdığı ve serecek yerimiz olmadığı için fındığı kurutmak için bir ya da iki haftalığına sahile getiriyoruz. Başka çaremiz yok, mecburen kaldırımlarda kurutmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Fındığını hem kurutmak hem de satışını yapmak için sahil şeridine geldiğini anlatan Kamil Şebelek de yağmur olmaması halinde ürünlerini 1 hafta içerisinde kurutabileceklerini sözlerine ekledi.

