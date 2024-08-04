Dolar
33.25
Euro
36.23
Altın
2,442.74
ETH/USDT
2,753.40
BTC/USDT
58,985.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Gökhan Çeliker  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Mısır’ın Alemeyn şehrinde Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü
Türkiye, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı
Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı
Dışişleri Bakanı Fidan, El-Ariş'te AFAD ve Türk Kızılay çalışanlarıyla görüştü
Boğaziçi Üniversitesindeki konferansta Gazze'de yaşananlar kapsamında "soykırım" kavramı ele alındı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, El-Ariş'te AFAD ve Türk Kızılay çalışanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: 2 milyon Filistinli, insanlığın gözü önünde ölüyor

Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır

Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi
Bakan Fidan bugün Mısır'ı ziyaret edecek

Bakan Fidan bugün Mısır'ı ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet