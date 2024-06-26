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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Büşranur Koca  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede çatışma durumunun Gazze'den bölgesel düzeye yayılma riskine dikkati çekilerek, saldırıların bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi.

Ayrıca görüşmede insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandı.

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