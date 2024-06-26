Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede çatışma durumunun Gazze'den bölgesel düzeye yayılma riskine dikkati çekilerek, saldırıların bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi.
Ayrıca görüşmede insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.